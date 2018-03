Proximus-topvrouw verdient bijna 10 % meer 16 maart 2018

Dominique Leroy (foto), de CEO van Proximus, heeft vorig jaar 936.903 euro verdiend. Daarmee ziet ze haar verloning met 8,2% stijgen. Leroy had vorig jaar een basissalaris van 515.108 euro. Dat is iets meer dan de 505.005 euro in 2016, omdat Proximus de lonen geïndexeerd heeft. Daarnaast ontving de topvrouw 227.195 euro aan variabele vergoedingen en uitgestelde bonussen, die samenhangen met de prestaties van het bedrijf. Reken daar nog voor 181.243 euro aan pensioenvoordelen en 13.357 euro aan andere voordelen bij, en je krijgt het totale loonpakket. De andere directeurs kregen samen net geen 5 miljoen euro, tegenover meer dan 6 miljoen euro in 2016. Ook de raad van bestuur krijgt een vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen. Voorzitter Stefaan De Clerck (CD&V) verdient daarmee 186.244 euro bruto, Karel De Gucht (Open Vld) 72.000 euro.

