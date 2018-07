Proximus-topvrouw heeft grote plannen: Belgische Netflix in de maak Frank Dereymaeker

28 juli 2018

00u00 2 De Krant Proximus wil een eigen Netflix uitbouwen: een platform waar je programma's, series en films van Belgische makelij terugvindt. Daarvoor is het telecombedrijf in gesprek met verschillende partners, zo zegt topvrouw Dominique Leroy in een gesprek met onze krant.

Een kopie van Netflix zal het zeker niet worden, aldus Dominique Leroy. Maar ze benadrukt dat we veel kunnen leren van de streamingdienst, die steeds meer abonnees lokt. "Vooral dan van de eenvoudige manier waarop die kijkers toegang biedt tot programma's en die presenteert." Alleen zijn dat overwegend Hollywood-producties.

Proximus werkt nu aan een plan om met de hulp van partners uit de media- en telecomwereld zo veel mogelijk lokale 'content' te bundelen op een nieuw platform, dat óók buitenlandse programma's zou bevatten. "Maar de bedoeling is vooral om onze lokale programma's veel meer in de kijker te plaatsen. De fase van het bestuderen zijn we al voorbij. Niet dat het platform er morgen zal zijn, maar we zijn al in gesprek met meerdere partners. Welke kan ik nog niet zeggen."

Via het platform zou het ook mogelijk zijn om veel meer kennis te vergaren over wie naar welke programma's kijkt. "Dat moet adverteerders in staat stellen om doelgerichter te adverteren, zodat een deel van die koek, die nu vooral naar Facebook en Google vloeit, in België kan blijven", zegt Leroy.

De plannen van Proximus komen op een moment dat de telecomsector wordt opgeschrikt door de mogelijke komst van een vierde operator, die de inkomsten van de huidige operatoren dreigt af te romen. Over een extra concurrent is Leroy duidelijk: "Daar is geen plaats voor."

Leroy heeft lang gezwegen over de eventuele komst van een vierde speler. Tot nu. Lees het hele interview in HLN+, exclusief voor abonnees. Proef nu vier weken gratis.