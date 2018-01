Proximus-storing schuld van leverancier 00u00 0

De storingen die klanten van Proximus TV woensdagnamiddag en -avond ondervonden, werden niet veroorzaakt door een probleem bij Proximus zelf, maar door een technisch defect bij een leverancier. Uitzendingen op tien kleinere zenders - waaronder AB3 - werden onderbroken. Proximus benadrukt dat de storing niets te maken had met de problemen van maandag. Toen was er een algemene panne in een datacenter.