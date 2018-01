Proximus: "2017 was geen goed jaar" 00u00 0

Proximus-topvrouw Dominique Leroy (foto) is blij met de nieuwe bladzijde die het nieuwe jaar haar brengt. "2017 was geen goed jaar", vertelde ze gisteren in het Radio 2-programma 'De Inspecteur'. Tussen de 45.000 telefoontjes die de klantendienst dagelijks behandelt, zaten heel wat klachten. "De levering van de tv-toestellen die we koppelden aan onze Tuttimuspacks liet op zich wachten, en er waren ook veel facturatieproblemen voor klanten die van onze bestaande diensten overschakelden naar nieuwe packs."

