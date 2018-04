Proximus ontkent afluisteren gesprekken 18 april 2018

Om de kwaliteit van het groeiende aantal telefoongesprekken via de internetverbinding te controleren, luistert Proximus mee met gesprekken. De Privacycommissie waarschuwt echter dat dat mogelijk strafbaar is, zo schrijft 'De Tijd' - het zou ingaan tegen 'het geheim van de communicatie'. De telecomreus ontkent de afluisterpraktijken. Als er gesprekken opgenomen worden, is dat volgens het bedrijf steeds met medeweten van de klant. Een woordvoerder van het bedrijf verwijst naar een stukje uit de Telecomwet, dat bepaalt dat gesprekken wel opgenomen kunnen worden als het is om problemen met de kwaliteit van de communicatie na te gaan. Het bedrijf zegt wel contact te hebben opgenomen met de Privacycommissie "voor eventuele bezorgdheden". Ook concurrent Telenet zegt geen systeem te hebben dat telefoongesprekken structureel capteert.

