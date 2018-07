Proximus neemt IT-bedrijf Codit over 13 juli 2018

Telecomoperator Proximus heeft voor een onbekend bedrag de controle verworven bij Codit, een Belgisch IT-dienstenbedrijf dat marktleider is op het vlak van de integratie van bedrijfsapplicaties, Microsoft Azure en het Internet of Things. Codit maakt gebruik van een ruime waaier aan Microsoft-technologieën, zoals vernieuwende op de cloud gebaseerde oplossingen, om consultancy-, technologie- en beheerde diensten te leveren. Deze overname zal Proximus toelaten om professionele klanten verder in hun digitale transformatie te ondersteunen via innovatieve technologieën.

