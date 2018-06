Proximus-medewerker Guy (47) is de eerste Homo Universalis 14 juni 2018

00u00 0

Vlaanderen heeft een eerste 'Homo Universalis'. Guy Sterckx (47), een Proximus-medewerker uit het West-Vlaamse Geluwe, won gisteren de gelijknamige wedstrijd in 'Iedereen beroemd'. Sinds januari legden 100 mensen in het Eén-programma de meest simpele proeven af, van een Lego-autootje ineensteken en aardappelen schillen tot een kaartenhuis bouwen en de limbo dansen. De laatste proef was een vakantie-estafette. Finalisten Guy en Ken Van Assche (30) uit Pellenberg vertrokken met een badhanddoek en moesten die als eerste op een strandstoel deponeren. Maar de weg ernaartoe lag bezaaid met opdrachten. Guy trok aan het langste eind. "Ik ben toch wel een beetje fier. Niet dat mijn leven verandert met deze titel. Integendeel, ik blijf nog altijd even onhandig", lacht hij. Naast de eer wint Guy ook een jaar gratis reischeques.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN