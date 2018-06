Proximus koopt Nederlandse IT-specialist Umbrio 01 juni 2018

Telecomgroep Proximus versterkt zijn IT-kennis met de overname van het Nederlandse Umbrio. Het bedrijf is onder meer gespecialiseerd in het ordenen van de complexe datastromen die grote concerns vandaag te verwerken krijgen. Umbrio telt een veertigtal specialisten en draait zo'n 11 miljoen euro omzet. Het mag al verschillende grote banken, industriële groepen en overheidsinstellingen tot zijn klanten rekenen. "Samen met Proximus gaan we slimme en schaalbare oplossingen voor IT, beveiliging en het internet creëren voor klanten die data centraal willen stellen bij het genereren van bedrijfswaarde", reageert de algemeen directeur van Umbrio, Erik Witte. Hoeveel Proximus precies veil heeft voor de overname, is niet bekend.

