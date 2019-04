Exclusief voor abonnees Proximus houdt recordmeting van gsm-signalen op parcours 08 april 2019

Proximus heeft tijdens de Ronde van Vlaanderen een nieuwigheid uitgetest. De telecomoperator gebruikte de gsm-signalen van de toeschouwers - anoniem - om de bewegingen van de massa te volgen. Zo kreeg men een warmtekaart van de Ronde. Nooit eerder werd zo'n grote massa gemeten. "We deden het al in Werchter, waar het om zo'n 80.000 mensen ging. Maar dit is maal tien, natuurlijk", klonk het bij Proximus. De plekken waar de meeste gsm-gebruikers bij elkaar troepten, waren de Koppenberg en de aankomst in Oudenaarde. Voor het crisiscentrum van de Ronde waren de data handig om in te schatten waar de nood het hoogst was. (JBG)

