Proximus blijft met achterstand zitten 00u00 0

De klantendienst van Proximus kampt nog met wachttijden na de pannes van maandag en dinsdag. Volgens de operator is er niet langer een algemeen probleem, maar kunnen sommige klanten individueel nog moeilijkheden hebben. "We adviseren klanten die nog problemen hebben om hun modem en/of decoder opnieuw op te starten. Dan is het meestal opgelost", zegt Proximus-woordvoerder Jan Margot. "Sommige klanten weten dat niet. Als enkele honderden van hen naar de callcenters bellen, is het daar al snel enorm druk. We zitten met een achterstand, waardoor er nog wachttijden zijn."