Provincies 01 oktober 2019

00u00 0

In krant van 28/9 lees ik dat de afschaffing van de provincies al snel enkele honderden miljoenen kan opleveren. Het afschaffen betekent sowieso een besparing, maar is veel kleiner dan velen denken. Waar moeten die enkele honderden miljoenen halen op een totaal provinciaal budget van 1 miljard euro? Gaan we de provinciale parken, De Schorre, Het Zilvermeer en De Nekker privatiseren? Of geen waterlopen meer onderhouden? Of stoppen met omgevingsvergunningen uitreiken? Geen fietsostrades meer aanleggen? De provinciale scholen sluiten? Het is quasi enkel de politieke kost die zal wegvallen. De taken zullen immers grotendeels overgenomen worden door gemeenten of Vlaanderen. Het afschaffen is eerder symbolisch, dan een echte besparing...

Ronnie Frans

