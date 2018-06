Provincies willen fors minder baanwinkels 12 juni 2018

Een actieplan van de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen moet de wildgroei van baanwinkels langs steenwegen indijken. Dertien gemeenten langs de N70 Gent-Antwerpen en de N10 Lier-Aarschot engageren zich om die wegen tegen 2030 leefbaarder te maken. De concentratie aan detailhandel op Vlaamse steenwegen is de voorbije tien jaar met 260 procent (in vloeroppervlakte) toegenomen. Open ruimte is dus steeds schaarser, de files groeien. Op de N70 en N10 wil men nu vier zones afbakenen. Een no-gozone moet de open ruimte vrijwaren, terwijl de grote winkels samengezet worden - met hooguit één op- en afrit. Dan zijn er nog de 'winkelarme' en 'winkelrijke' zones. Die laatste vind je terug bij dorpskernen, een plek waar men de detailhandel graag weer ziet bloeien. (PhT)

