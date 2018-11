Provincies afslanken, dat betekent ook 2,4 miljoen euro opstappremies betalen 24 november 2018

00u00 0

Om een mooie opstappremie te krijgen, hoef je als politicus niet jarenlang in het parlement te zetelen. Ook gedeputeerden in de provincie krijgen een mooie som. De komende jaren moeten de provincies zo'n 2,4 miljoen euro uitbetalen aan gedeputeerden die ermee stoppen. In totaal nemen er 19 van de 30 geen mandaat meer op. Opmerkelijk genoeg komt dat niet enkel omdat hun partij uit het provinciebestuur is gewipt, maar ook omdat de Vlaamse regering zelf tien posten heeft geschrapt - want de provincies moesten afgeslankt. Bovenaan in de ranglijst staat de Oost-Vlaamse Alexander Vercamer: met zijn 33 jaar op de teller heeft hij recht op 7.611,49 euro per maand, vier jaar lang - ofwel 365.000 euro bruto. De nieuwe generatie zal wel minder krijgen én ook wie een nieuwe job heeft en bijvoorbeeld burgemeester wordt, verliest (deels) zijn vergoeding. (ARA)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Alexander Vercamer

politiek