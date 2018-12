Provincie wil miljoen kurken inzamelen 11 december 2018

Met de feestdagen voor de deur start de provincie West-Vlaanderen met de inzameling van... kurken. Bedoeling is dat minstens één miljoen stuks opgehaald worden. Met de campagne 'Mag ik deze kurk van jou?' wil de provincie samen met Beweging.net, de West-Vlaamse Milieufederatie en de afvalintercommunales de circulaire economie promoten. Verspreid over West-Vlaanderen komen er 350 inzameldozen, onder meer bij handelaars en verenigingen en op winterevenementen. De ingezamelde kurken worden door een sociaal maatwerkbedrijf verwerkt tot isolatiemateriaal voor de bouw. Jaarlijks verdwijnen in de provincie zo'n 19 miljoen kurken in de vuilnisbak, terwijl die dus perfect gerecycleerd kunnen worden. (SPK)