Provincie twijfelt toch over 20.000 euro voor 'liefdeshotel' 22 juni 2018

De West-Vlaamse provincie en het toerismebedrijf Westtoer voeren een nieuw onderzoek naar het 'liefdeshotel' Domaine 10 in Schore bij Middelkerke. De beloofde 20.000 euro subsidie staat 'on hold'. "Groot was mijn verbazing toen ik in 'Het Laatste Nieuws' las dat je er ook per drie uur een kamer kan boeken", zegt gedeputeerde en voorzitter van Westtoer Franky De Block (sp.a). "We wilden dat project 20.000 euro subsidie geven omdat het past onder de noemer 'logies van de toekomst', maar dat geldt enkel voor verblijfstoerisme, dús een overnachting. We subsidiëren geen rendez-voushotel. We zullen nu extra onderzoeken of aan alle voorwaarden is voldaan." Zaakvoerster Stéphanie Van Den Heuvel is niet van plan haar concept te veranderen. "Die drie uur behouden we omdat we koppels net de vrijheid willen geven om even langs te komen terwijl de kinderen bijvoorbeeld op jeugdbeweging zijn", klinkt het. "Als we die 20.000 euro verliezen, zullen de kamers misschien minder snel afgewerkt zijn, maar de eerste twee zijn sowieso binnen twee weken klaar." (GUS)

