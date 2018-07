Provence in eigen tuin Onze opinie 27 juli 2018

00u00 0

De mussen vallen van het dak, de ratten kruipen uit de riolen. Van Griekenland tot Zweden branden de bossen. Oslo is warmer dan Palermo, Stockholm heter dan Lissabon. Twintigers gaan werken in korte broek. Vijftigers draperen een natte handdoek om de nek. Tachtigers nemen driemaal daags een voetbad. In Rovaniemi, hoofdstad van Lapland en woonplaats van de kerstman, doen mensen aan pootjebaden samen met rendieren. Rovaniemi ligt op de poolcirkel. Nooit eerder was het daar 32 graden. Hier verbranden kindervoetjes op hete tegels. Hortensia's hangen er verslagen bij. Vissen happen naar lucht. In Gent staat een meer kurkdroog. De Noordzee voelt als de Middellandse. Her en der regent het hagelbollen als pingpongballen. Voor bloemkolen komt elke hulp te laat. Gisteren was de warmste 26 juli ooit. Vandaag wordt wellicht de warmste 27 juli ooit.

Je hebt 26% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN