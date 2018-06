Proto op weg naar Lazio 30 juni 2018

Silvio Proto (35) staat in de herfst van zijn carrière op het punt om een mooie transfer te maken. De bij Olympiakos overbodige doelman heeft een akkoord met het Italiaanse Lazio Roma. Proto zal er behoudens ongelukken een contract voor twee seizoenen plus optie tekenen. Eerder plukte de Romeinse club al Jordan Lukaku en Adam Marusic weg bij KV Oostende en haalde Sergej Milinkovic-Savic op bij Genk. Proto zal met Lazio, net als begin vorig seizoen met KV Oostende, uitkomen in de Europa League. Bij Olympiakos stond hij vorig seizoen, na zijn overstap van de kustploeg, 23 keer onder de lat. (VDVJ/KTH)