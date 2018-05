Proto kan terug naar België 08 mei 2018

De kans bestaat dat Silvio Proto volgend jaar opnieuw in België speelt. De doelman van Olympiakos, die in tegenstelling tot enkele van zijn landgenoten wel nog graag gezien is bij zijn club, staat in de belangstelling van verschillende clubs uit de Jupiler Pro League. In Griekenland wordt de doelman aan Antwerp gelinkt, al zou dat niet de enige gegadigde zijn. Proto zelf staat alleszins open voor een terugkeer. Zijn vrouw kan moeilijk aarden in de Griekse hoofdstad. (NVK/MJR)