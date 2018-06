Protest voor Mawda EVEN VERDEROP 04 juni 2018

Terwijl de N-VA-kopstukken campagne voerden, werd even verderop geprotesteerd tegen staatssecretaris Theo Francken en binnenlandminister Jan Jambon. Zo'n driehonderd actievoerders vormden een ketting van mensen en kinderkleren om rechtvaardigheid te eisen voor Mawda, het meisje dat werd doodgeschoten tijdens een politieachtervolging in Bergen. De betogers stellen dat N-VA aan "racistische haatzaaierij" doet, maar ze wilden geen confrontatie met de politici. Francken en co. zagen de betogers dus niet zelf toen ze in Gent de boer op gingen. "Ik vind het wansmakelijk dat de dood van een kind zo wordt gerecupereerd", reageerde Francken. (IVDE)

