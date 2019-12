Exclusief voor abonnees Protest tegen ontmoeting van Salvini met Van Grieken en Annemans 03 december 2019

Zo'n 350 mensen hebben gisteravond betoogd tegen de ontmoeting van de rechtse Italiaanse politicus Matteo Salvini met Tom Van Grieken en Gerolf Annemans van Vlaams Belang. De leider van de extreemrechtse Lega Nord kwam in de Antwerpse Handelsbeurs spreken op een meeting van de ID-partij (Identiteit en Democratie), de overkoepelende Europese partij waar het VB deel van uitmaakt. Heel wat rechtse partijen en bewegingen zien Salvini als boegbeeld van het verzet tegen open grenzen in Europa. In de zomer van 2018 werd hij binnenlandminister en vicepremier in Italië. "Sindsdien is het aantal racistische incidenten er explosief gestegen", hekelt Blokbuster, de beweging die het protest gisteravond organiseerde. "Ook elders in Europa nam racistisch geweld drastisch toe door haatpredikers zoals hij." De betogers wilden tonen "dat mensen met verschillende achtergronden zich kunnen verenigen tegen racisten en fascisten".

