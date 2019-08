Exclusief voor abonnees Protest tegen dure handboeken die niet gebruikt worden 23 augustus 2019

00u00 0

Zijn dure schoolboeken wel nodig? Dat vragen Welzijnszorg, de Gezinsbond en de onderwijskoepels zich af voor de start van het nieuwe schooljaar. Het was de Leuvense professor Tim Smits die de kat de bel aanbond, nadat hij had vastgesteld dat drie handboeken van zijn zoon, die samen 53 euro kostten, vorig schooljaar geen énkele keer waren opengeslagen. "Wegens een 'lopend contract' tussen de school en uitgeverij Plantyn. Il faut le faire", aldus de prof. "We horen zulke verhalen wel vaker", klinkt het bij de organisaties. De totale kostprijs van een boekenpakket in het middelbaar loopt soms op tot 350 à 400 euro. "Die prijzen zijn niet voor elke ouder realistisch." Ze vragen nu dat leerkrachten en schooldirecties grondig evalueren of alle boeken wel nodig zijn - en dat elk jaar opnieuw doen. "Bij twijfel worden ze beter van de boekenlijst gehaald." (FT)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis