Protest in Frankrijk even minder... maar wacht tot morgen 23 november 2018

00u00 0

Het protest van de zogenaamde gele hesjes in Frankrijk loopt terug: gisteren waren naar schatting 5.100 betogers op de been om met blokkades te demonstreren tegen de forse verhoging van brandstofprijzen en het verlies aan koopkracht. Morgen worden niettemin 30.000 actievoerders verwacht op de tweede grote nationale protestdag in Parijs. De 'gilets jaunes' gaan ervan uit dat veel meer mensen zullen komen en ze willen, behalve naar de Champs de Mars en de Place de la Bastille, ook naar de Place de la Concorde.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN