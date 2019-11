Exclusief voor abonnees Protest Hongkong nu zelfs uitgevochten met pijl en boog 18 november 2019

In Hongkong is een politieagent in zijn been getroffen door een pijl, afgeschoten door een demonstrant. De oproerpolitie werd er afgelopen weekend meermaals bestookt met primitieve wapens en reageerde met traangas, rubberkogels en waterkanonnen. "Als dit niet stopt, zullen we met scherp moeten beginnen te schieten." De activisten zeggen dat ze zichzelf louter verdedigen tegen de steeds agressiever optredende agenten. "Hún geweld is buitensporig."

