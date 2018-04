Prostitués dienen klacht in tegen politie voor afpersing 27 april 2018

Vier mannelijke prostitués dienen een klacht in tegen de Brusselse politie voor afpersing. Het viertal dat tippelt in de Brusselse Alhambrawijk beweert dat agenten hen dwongen om 100 euro te betalen. Anders zouden ze een stevige boete krijgen of zelfs lange tijd in de cel vliegen. Volgens het sekswerkerscollectief Utsopi gebeurden de feiten tijdens controleacties tegen tippelen op de openbare weg in november 2017 en februari dit jaar. "Maar de vier personen die een klacht hebben ingediend, waren geen klanten aan het lokken toen de politie hen oppakte", zegt Sonia Verstappen van Utsopi. "Zij werden zonder reden tegengehouden toen ze hun woning of een hotel verlieten."