Exclusief voor abonnees Prostituees moeten mondmasker dragen 09 juni 2020

Sekswerkers en klanten mogen elkaar weer ontmoeten, maar moeten een mondmasker dragen en wegwerplakens gebruiken. Kussen mag ook niet: contact met de mond is verboden. Voor orale seks wordt wel een uitzondering gemaakt, maar dan is het gebruik van een condoom of beflapje aangeraden. Voor en na elke dienstverlening en na de geldtransactie moeten cliënten en sekswerkers hun handen en gezicht wassen. Sekswerkers systematisch testen op corona is niet nodig, klinkt het. "Het percentage valse negatieven zou een vals gevoel van veiligheid geven en kunnen leiden tot het minder in acht nemen van het protocol of gebruik van materiaal", klinkt het. Het protocol voor sekswerkers werd volgens het collectief UTSOPI gevalideerd door de experts van de GEES, maar nog niet door minister van Zelfstandigen Denis Ducarme (MR).

