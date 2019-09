Exclusief voor abonnees Prostituees gebruiken vakantiehuisje als werkruimte 26 september 2019

00u00 0

Brugge heeft af te rekenen met prostituees die vakantiewoningen huren om hun klanten te ontvangen. Dat meldt de eigenaar van een appartement uit Zeebrugge dat een maand lang werd gebruikt door twee dames. "Voorlopig is het eerder op kleine schaal, maar het is wel iets om in de gaten te houden", zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). De kwestie kwam aan bod in de gemeenteraad op vraag van raadslid Brigitte Balfoort (CD&V). Ook zij kreeg al meldingen van buurtbewoners en uitbaters dat er prostituees zo te werk gaan en dat het vaak een komen en gaan is van klanten. Uit haar vraag bleek dat de Brugse politie wel degelijk onderzoek voert naar prostitutie in het algemeen. Zo werden er recent nog enkele pv's opgemaakt rond gedwongen prostitutie. (MMB)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis