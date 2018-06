Prostituees bang na dood van Eunice: "Politie beschermt ons niet" 07 juni 2018

De moordenaar van de Nigeriaanse prostituee Eunice (foto) loopt nog altijd vrij rond. De collega's van het vermoorde meisje zijn dan ook doodsbang dat hij terugkomt. Met z'n vijftigen trokken ze gisteren naar de Nigeriaanse ambassade om er te vertellen dat ze bang zijn. Ze vinden dat de lokale politie hen niet goed beschermt. "In februari sloeg een man ook al een meisje het ziekenhuis in. Die man is nooit gepakt. Misschien was dit dezelfde gek?" De prostituees hielden hun vitrines tot gisteravond gesloten. "Want wat Eunice overkwam, had ons allemaal kunnen gebeuren."

