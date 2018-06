Prostituee perst leraar af tot de dood: 3 jaar cel 22 juni 2018

Een 37-jarige prostituee uit Tielt die een klant zo lang afperste tot hij zelfmoord pleegde, heeft daarvoor 3 jaar cel gekregen. S. leerde de onderwijzer op school kennen en begon een seksuele relatie met hem. De man betaalde haar rijkelijk met goud, maar na enkele maanden begon S. hem af te dreigen in sms'jes en aan de telefoon: "Ik wil meer goud, voor mijn schulden en om een huis te kopen. Anders vertel ik alles aan je vrouw, kinderen en op school." D. gaf haar 148.400 euro aan goud, maar S. eiste nóg meer via liefst 1.300 sms'jes. De leerkracht smeekte haar op te houden: "Ik ga eraan kapot. Hou op." Op 6 december stapte hij effectief uit het leven. S. moet de nabestaanden van de man in totaal 282.895 euro schadevergoeding betalen. Ze verliet het gerechtsgebouw met twee opgestoken middelvingers. (JHM)

