Prosecco-heuvels zijn Werelderfgoed 08 juli 2019

De heuvels in het noordoosten van Italië, waar de mousserende wijn prosecco geproduceerd wordt, zijn toegevoegd aan de Werelderfgoedlijst van Unesco. Dat heeft het Werelderfgoedcomité gisteren beslist. Samen met de architectuur van Frank Lloyd Wright in Amerika is de regio de laatste die dit jaar aan de lijst wordt toegevoegd. Naast het nieuwe werelderfgoed heeft het Werelderfgoedcomité ook rapporten besproken over de instandhouding van de bestaande Unesco-sites.