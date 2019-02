Proppen gooien om ijs te breken & stippen tekenen tegen pesten 28 februari 2019

Een koningin die met proppen gooit in de klas: je ziet het niet elke dag. Maar het bleek de ideale manier om het ijs te breken toen Mathilde gisteren een Mechelse basisschool bezocht. Op de verfrommelde papiertjes stonden vragen genre 'Wat is je favoriete kleur?', en wie een prop opving, moest de vraag beantwoorden. Kwestie van elkaar beter te leren kennen. Aanleiding van het bezoek is de Vlaamse Week tegen Pesten. Sint-Jozef Coloma pakt die plaag op wetenschappelijke wijze aan. "We werken al sinds 2015 volgens de zogenaamde KiVa-methode", zegt directrice Inge Van Humbeeck. 'KiVa' is een afkorting van het Finse 'kiusaamista vastaan', wat 'tegen pesten' betekent. "Het programma focust op positieve groepsvorming. Want één takje kan je makkelijk breken, maar een hele bussel is véél sterker. Onze leerlingen merken al het verschil. Er worden nog weleens incidentjes gemeld, maar het gaat nu om het absolute minimum."

