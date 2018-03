Propere lucht wordt nu via rechtbank geëist 27 maart 2018

Drie actiegroepen zijn naar de rechter gestapt om propere lucht te eisen van Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V). De twee Antwerpse groepen stRaten-generaal en Ademloos klagen de kwaliteit van het luchtsaneringsplan voor hun regio aan. Ook Greenpeace stuurde een dagvaarding, om te eisen dat de Vlaamse regering snel met een nieuw plan tegen de luchtvervuiling op de proppen komt. "Wij willen concrete maatregelen", zegt Joeri Thijs van Greenpeace. De organisatie vraagt onder meer dat de vervuiling door dieselverkeer aan banden wordt gelegd. "Onze politici blijven aanmodderen. Kinderen hebben recht op gezonde lucht, en we hopen dit nu via de rechter voor hen te kunnen afdwingen." Schauvliege is het er niet mee eens dat er te weinig gebeurt en vindt ook niet dat we "van vandaag op morgen kunnen zeggen: mensen, laat uw wagen staan".

