Propere Handen: Lokeren naar het BAS 04 juni 2019

Lokeren gaat bij het BAS in beroep tegen de beslissing van de Geschillencommissie Hoger Beroep van de KBVB om Waasland-Beveren in het dossier matchfixing vrij te spreken. Lokeren zou bij een veroordeling van Waasland-Beveren toch in 1A kunnen blijven. Advocaat Walter Van Steenbrugge: "We volgen de commissie in haar oordeel dat ze de bestuursleden toerekeningsvatbaar vinden bij KV Mechelen, maar begrijpen niet waarom ze die lijn niet doortrekken voor Waasland-Beveren. Volgens de commissie is er beloofd vals te spelen, maar is het uiteindelijk niet gedaan en hebben Dirk Huyck en Olivier Swolfs alleen verzaakt aan de meldingsplicht. Maar als je de telefoontaps leest, dan hebben ze wel willen meewerken aan matchfixen en elke vorm van medewerking is ook competitievervalsing." (BF)

