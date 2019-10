Exclusief voor abonnees Promovendus Granada leider in La Liga 28 oktober 2019

Met dank aan de uitgestelde Clásico, maar daarom niet minder straf. Promovendus Granada is momenteel de verrassende leider in Spanje. Het klopte gisteren Real Betis met 1-0, de zesde zege in tien matchen. Eerder dit seizoen klopte het al Barcelona met 2-0. (VDVJ)