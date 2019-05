Exclusief voor abonnees Promotie voor Komen-Waasten JS KOMEN-WAASTEN-SK STADEN (HEEN: 1-0) 2-0 27 mei 2019

00u00 0

eindronde derde provinciale A

Een in de openingsfase sterker Staden kreeg tot tweemaal toe de kans om de 0-1-nederlaag uit de heenmatch ongedaan te maken, maar een attente thuisdoelman Anger hield zijn ploeg overeind. Een ander kantelmoment in de match was de treffer van Lahousse op wiens niet eens onhoudbaar schot bezoekend doelman Hoornaert zich compleet verkeek. Na de pauze was Komen-Waasten sterker. De thuisploeg verdubbelde na een gemeten vrijschop van Hakim Arffak en een kopbaldoelpunt van Dieryck, niet eens onverdiend de cijfers. Kort daarna kreeg thuisspeler Bardoux tweemaal geel, maar de zege en promotie van Komen kwam niet meer in gevaar.

