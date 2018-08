Promotie blijft doel OH Leuven 02 augustus 2018

OH Leuven - vorig seizoen tweede in de algemene eindstand van 1B - wil een gooi doen naar de promotie. Met KV Mechelen (speeldag 1) en Beerschot-Wilrijk (speeldag 3) krijgt het al meteen de belangrijkste andere titelkandidaten op bezoek. De vraag is of het vertrek van Storm (10 goals, 9 assists) - uitgerekend naar KV Mechelen - kan worden opgevangen. Zijn vervanger Olivier Myny, gehaald bij Waasland-Beveren, is enkele weken out met een schouderblessure. Het is ook afwachten of de Nederlander Sam Hendriks (23, Go Ahead Eagles) en de Engelse belofteninternational George Hirst (19, Sheffield Wednesday) een garantie zullen zijn voor meer goals. (HML)