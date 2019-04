Exclusief voor abonnees Promoclip Trump loopt vast op gestolen Batman-muziek 11 april 2019

Twitter heeft een promofilmpje van Donald Trump verwijderd waarin muziek uit de Batman-film 'The Dark Knight Rises' werd gebruikt. De Amerikaanse filmstudio Warner Bros had de campagnevideo laten blokkeren omdat de Amerikaanse president zonder toestemming de muziek had gebruikt. Het is al de tweede maal dat Twitter een video van Trump, die geregeld onder vuur ligt om zijn tweets, verwijdert. Eerder gebruikte Trump al het nummer 'Everybody Hurts' van R.E.M. zonder toestemming in een soortgelijk promotieclipje.