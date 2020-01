Exclusief voor abonnees Promoactie van Jupiler zet kwaad bloed 16 januari 2020

Het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD) is niet te spreken over de stevige promotieactie waarmee AB InBev het nieuwe jaar heeft ingezet. Wie een bak Jupiler koopt (24x33cl), krijgt er een bak gratis bovenop. Met de actie komt zo'n bak nu op 7,99 euro of 15,99 euro voor de twee bakken. Bij Makro betaal je maar 15,69 euro voor twee bakken. "Deze actie werkt alcoholgebruik in de hand, net nu op 1 februari weer de aftrap wordt gegeven voor de Tournée Minérale", vindt Marijs Geirnaert. "De klant krijgt in feite 7,92 liter bier gratis (24 flesjes van 33 cl) aangeboden. Hoe valt dit te rijmen met hun boodschappen als 'drink met mate' of 'drink met verstand'. Dit doorprikt die holle slogans. We weten dat vooral mensen die op zich al ongezond veel drinken in de verleiding komen door dit soort promoties. We weten ook dat een doordacht prijsbeleid een van de beste garanties is tegen overmatig alcoholgebruik. Acties als deze gaan daar regelrecht tegenin."

