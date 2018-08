Programmamaakster Inge Becks stapt in de politiek 18 augustus 2018

Voormalig TVL-boegbeeld en reportagemaakster Inge Becks stapt in de lokale politiek in Zonhoven. Ze krijgt als onafhankelijke kandidate de tweede plaats op de lijst van 'Zonshoven'. Die lijst met ook sp.a-militanten, wil een 'open project' zijn voor alle progressieve Zonhovenaren. "Ik wil niet langer toekijken aan de zijlijn met een camera, maar mij actief inzetten om in onze gemeente mensen dichter bij elkaar te brengen", aldus Inge Becks. "En dan vooral met extra aandacht voor mensen die het wat moeilijker hebben, en mensen die eenzaam zijn." De Zonhovense Inge Becks is vandaag regisseur van bedrijfsfilms en doet als zelfstandig ondernemer communicatieopdrachten. Jarenlang was ze het gezicht van TVL, waarna ze ook reportages maakte voor alle Vlaamse zenders. (RTZ)

