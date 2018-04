Profvoetballer vraagt vrijspraak na hold-ups omdat hij zijn conditie verliest 28 april 2018

De aanhouding van de 22-jarige profvoetballer Ismail H., onder contract bij topclub AS Roma maar uitgeleend aan KVC Westerlo, is opnieuw met een maand verlengd. De speurders blijven overtuigd dat hij rond de jaarwisseling vijf gewapende overvallen in de Kempen heeft gepleegd, op een casino, benzinestations en warenhuizen. De man ontkent zijn betrokkenheid bij de hold-ups, maar zit nu al wel 2,5 maanden in voorhechtenis. "Zijn carrière staat op het spel door deze voorhechtenis", zegt zijn raadsman Walter Damen. "Ismail kan er zijn conditie niet onderhouden zoals het zou moeten. Hij heeft er niet genoeg ruimte om fit te blijven. Dat is een ramp voor een profvoetballer. Hij hoopt zo snel mogelijk vrij te komen, zodat hij weer volop kan trainen. Want hij hoopt het volgende seizoen weer bij een voetbalploeg te kunnen aanvatten." (JVN)

