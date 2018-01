Profvoetballer riskeert 3 jaar cel met uitstel voor 58 kg cannabis 00u00 0

Jean-François M. (25), een ex-speler van KSV Roeselare die nu uitkomt voor RWDM, waar hij topscorer is met negen doelpunten, moest vandaag voorkomen in beroep voor het bezit van 58 kg cannabis. De profvoetballer kreeg in eerste aanleg een celstraf van acht maanden met uitstel. De procureur-generaal in het hof was hierover niet te spreken: "Volgens mij heeft de eerste rechter zich 'vergist', het gaat hier niet over 58 gram cannabis, maar over kilo's! De straf van de eerste rechter is niet voldoende. Ik vorder een straf van drie jaar met uitstel voor M. en zijn ex A., voor D. vraag ik een effectieve celstraf van drie jaar", aldus de procureur-generaal die een duidelijke boodschap brengt. In april 2015 werd de 35-jarige Eddy D. in Roeselare op heterdaad betrapt met de drugs in zijn autokoffer. Het spul kwam uit de garagebox van M. en zijn toenmalige vriendin Imane A. (28). Zij had aan D. gevraagd om een diefstal te ensceneren, uit wraak voor de veelvuldige ontrouw van M. De ex-vriendin kwam weg met een werkstraf. (DJG)

