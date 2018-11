Profvoetballer pleegt vijf gewapende overvallen: 46 maanden cel 27 november 2018

Hij verdiende als profvoetballer 10.000 euro per maand, en toch pleegde Ismail H'Maidat vijf gewapende overvallen. Gisteren kreeg de 23-jarige Nederlander daarvoor 46 maanden cel, waarvan 26 effectief. H'Maidat lag een jaar geleden nog onder contract bij AS Roma, maar was uitgeleend aan KVC Westerlo. Rond de jaarwisseling was hij betrokken bij overvallen op gokkantoren, een benzinestation en een Aldi-warenhuis in de Kempen. De voetballer was een paar keer op bewakingsbeelden te zien, vlak voordat zijn kompaan Alexandre D.C. toesloeg. Puur toeval, volgens H'Maidat, die alles ontkende. De ene keer wilde hij naar eigen zeggen net tanken, de andere keer een gokje wagen. De rechter vond het echter allemaal iets té toevallig. Kompaan D.C. bekende vier van de vijf overvallen. Ook hij kreeg 46 maanden cel, maar slechts 20 maanden effectief. (JVN)

