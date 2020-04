Exclusief voor abonnees Profs willen opnieuw trainen, maar dan wel in kleine groepjes 02 april 2020

Het Universal Medical Center in Amsterdam heeft, in opdracht van de internationale spelersvakbond FIFPro, gepeild naar de mentale gezondheidstoestand van profvoetballers tijdens de coronacrisis. Daarvoor bevroegen ze in België 34 spelers uit 1A en 1B. Uit de bevindingen blijkt dat 65% van de spelers de trainingen op de club opnieuw zou willen hervatten, zij het in kleine groepjes en met strikte regels rond hygiëne. 12% van de ondervraagden ziet het in de huidige omstandigheden absoluut niet zitten om te hervatten. Bijna een kwart van de ondervraagde profs maakt zich ernstige zorgen over hun toekomst als profvoetballer als gevolg van de coronacrisis. Meer dan driekwart van de spelers vindt wel dat de clubs voldoende initiatieven nemen om te waken over de mentale gezondheidstoestand van hun spelers. Al geeft 3% wel aan dat ze zich depressief voelen. (KDZ)

