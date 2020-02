Exclusief voor abonnees Profrenner verliest zoontje enkele dagen voor geboorte 14 februari 2020

Een persoonlijk drama voor wielrenner Nikolas Maes (Lotto-Soudal) en zijn echtgenote Katrijn Hullaert. De twee hebben afgelopen weekend hun ongeboren zoontje verloren. "Lieve Maurice. Enkele dagen voor jouw geplande geboorte kregen we te horen dat jouw hartje plots gestopt was met kloppen", schrijven ze in een ontroerende brief, die Maes gisteren op Instagram postte. Samen met een zwart-witfoto waarop het breekbare handje van Maurice verstrengeld zit in dat van zijn papa en mama. "Nooit gedacht dat onze eerste foto samen meteen ook de laatste zou zijn."

