Profiteert Maaseik van Poolse dip? 30 januari 2018

Maaseik neemt het vanavond voor de tweede keer op rij op tegen Kedzierzyn, de Poolse ploeg van Red Dragon Sam Deroo. De Polen zijn in eigen land aan een zwakke reeks bezig. Afgelopen weekend verloor de ploeg nog in de Poolse beker. Misschien kan Maaseik daar wel van profiteren? Deroo zelf denkt alvast van niet. "Ik vrees dat Maaseik eerder het slachtoffer wordt van onze ambitie om iets recht te zetten." Maaseik-coach Joel Banks denkt er ook zo over. "Je zal mij niet horen zeggen dat de Polen te pakken zijn. Het is natuurlijk niet onmogelijk, maar dan moet ons tactische plaatje helemaal kloppen. Neen, geen druk bij ons. Zoals altijd vertrekken wij vanuit onze eigen sterkte. Als de tegenstander ons laat spelen, tja, dan zit er misschien toch iets in", aldus Banks. (KWP)

