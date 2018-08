Professoren slaan alarm: studenten kunnen niet meer schrijven Redactie

17 augustus 2018

00u00 0 De Krant Het is slecht gesteld met de taalvaardigheid van studenten in het hoger onderwijs. Academici klagen steen en been. Hun studenten gebruiken twintig keer hetzelfde woord, ze mixen tijden en stijlen en weten niet hoe een tekst correct gestructureerd moet worden.

"Ik geef vaak werkstukken terug met de boodschap dat ik ze niet heb kunnen lezen omdat de spelling zo erbarmelijk is", zegt professor Onderwijskunde Martin Valcke (UGent). "Ik merk tijdens examens soms dat studenten het antwoord wel weten, maar dat ze het gewoon niet kunnen verwoorden. Dat is enorm problematisch: taal is de drager van onze wetenschap, het is de drager van onze kennis."

