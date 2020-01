Exclusief voor abonnees

Professor Wim Distelmans op euthanasieproces: “Ik begrijp echt niet wat die artsen hier zitten te doen”

ASSISEN OOST-VLAANDEREN • EUTHANASIEPROCES | Professor Wim Distelmans moet vandaag terugkeren

Erwin Verhoeven

23 januari 2020

06u00

0