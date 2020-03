Exclusief voor abonnees Professor vindt dat er veel te weinig mensen worden getest 02 maart 2020

00u00 0

Iedereen die griepsymptomen heeft, zou ook getest moeten worden op het coronavirus. Dat heeft professor Herman Goossens van UAntwerpen gezegd in 'VTM Nieuws'. Volgens de professor worden er momenteel te strikte criteria gebruikt om mensen te testen op het coronavirus, "waardoor we ongetwijfeld een aantal mensen niet detecteren die besmet zijn met het virus", zei hij. "Ik ben eerder geneigd om, zoals bijvoorbeeld in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Italië, mensen met ademhalingsklachten die getest worden voor het influenzavirus ook te testen op het coronavirus."

Aanbieding loopt nog 03 dagen 17 uren 46 minuten 18 seconden ✓ Lees nu 4 8 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode