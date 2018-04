Professor Pi over 'Temptation Island': maakte 'Timmeke' een bocht van 360 graden of van 180 graden? PROFESSOR PI Redactie

07 april 2018

00u00 0 De Krant Elke week belijdt wiskundeprofessor Dirk Huylebrouck (KU Leuven) zijn liefde voor getal & geometrie.

'Temptation Island' wordt naar verluidt ook door hooggeschoolden bekeken. Wiskundigen vallen daar wellicht niet onder, want het eiland kan me niet verleiden. Een hooggeschoolde mol bij de VRT wees mij echter op een artikel in deze krant waar volgens hem een wiskundige fout in zat: "Tim - die de eerste acht afleveringen van 'Temptation Island' niet kon zwijgen over zijn Deborah en hun nakende trouw - maakte gisteren plots een bocht van 360 graden. Reden: de blonde verleidster Cherish."

