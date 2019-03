Professor na aanslagen Nieuw-Zeeland: “Facebook heeft bloed aan de handen” TERREUR IN CHRISTCHURCH Erwin Verhoeven

18 maart 2019

05u00 0 De Krant Facebook heeft in de eerste 24 uur na de aanslag in Christchurch 1,5 miljoen versies verwijderd van de live video van de dader. Toch barst er zeer veel kritiek los op de grote sociale media. De oma van de schutter van haar kant zegt dat de familie "gebroken" is door de gebeurtenissen.

Brenton Tarrant legde zijn moordende raid vast met een camera op zijn hoofd en streamde de beelden live op Facebook. De video werd korte tijd later ook geüpload naar YouTube, eigendom van Google. De oorspronkelijke livestream werd redelijk snel verwijderd, maar de diverse sociale-media-platformen hadden de grootste moeite om de beelden offline te halen. Ze werden continu gedeeld door gebruikers. Volgens Facebook verwijderde het bedrijf de eerste uren na de aanslag 1,5 miljoen uploads van de video. Google liet op zijn beurt weten dat er "duizenden" versies van de video offline gehaald werden.

Verbied livestreaming

Desondanks is dit niet het 'finest hour' van de Zuckerbergen dezer wereld. De Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern zei gisteren dat "Facebook en de andere grote spelers nog antwoorden verschuldigd zijn op een aantal vragen". Ardern gaf aan dat ze "rechtstreeks met de Facebook-leiding zal praten" over het stopzetten van de mogelijkheid tot livestreaming. Ze krijgt steun van haar Australische collega Scott Morrison.

Mary Anne Franks, professor Rechten aan de universiteit van Miami, pleit ook voor afschaffing. Hoewel Facebook zegt veel middelen en mensen in te zetten, is er "eenvoudigweg geen verantwoorde manier om een echte live-streaming-dienst te modereren". Volgens Franks wist Facebook ook dat deze technologie "het slechtste in de mens aanmoedigt en versterkt. Het bedrijf moet zich nu realiseren dat het bloed aan de handen heeft".

De 28-jarige Brenton Harrison Tarrant is zaterdag door een rechtbank in Christchurch in beschuldiging gesteld van moord. Hij blijft in de gevangenis tot de volgende zitting. Die is voorzien op 5 april.

Zijn oma Marie Fitzgerald heeft gisteren op de Australische tv gezegd dat de familie "gebroken" is en "niet weet wat te denken". Ze zegt dat haar kleinzoon "veranderde toen hij begon te reizen na de dood van zijn vader in 2010". "Het is ontzettend verkeerd. Het spijt ons zo erg voor de families van de doden en gewonden." De zus en de moeder van de schutter staan onder politiebewaking. De rest van de familie mag geen contact met hen hebben. (EV)