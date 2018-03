Professor Luc De Vos kijkt met lede ogen naar straaljagerschandaal: "Bombardement van fake news" Dieter Dujardin

24 maart 2018

00u00 0 De Krant "You can't handle the truth." De manier waarop legerchefs een rapport over de verlenging van de F-16's onder de mat probeerden te vegen, doet denken aan de befaamde quote uit de film 'A Few Good Men'. Professor Luc De Vos - emeritus, maar nog perfect geïnformeerd - kan er maar niet aan uit. "Ja, ze zijn in de fout gegaan. Maar de manipulaties kwamen waarschijnlijk van overal."

Hij had zich voorgenomen om niet in debat te treden, de gewezen kolonel en hoogleraar van de KU Leuven en Koninklijke Militaire School. "Omdat ik alle betrokkenen ken en omdat ik me op mijn leeftijd geen agressie meer op de hals wil halen", aldus de inmiddels 71-jarige. Maar omdat het politieke gegoochel met miljarden hem zo kwaad maakt, wou hij de puntjes op de 'i' zetten. "John Crombez (sp.a) heeft een punt dat die uitgelekte mails van de legerchefs problematisch zijn. Maar de mensen wijsmaken dat nieuwe vliegtuigen 15 miljard kosten, is puur populisme. Dat gaat over de totale som die België wil uitgeven om 34 nieuwe gevechtsvliegtuigen gedurende 40 jaar te laten vliegen. In dat bedrag zitten de aankoopprijs van 3,5 miljard en de kosten voor opleiding en training, onderhoud, infrastructuur van de twee basissen en alle lonen van de manschappen die zich met de straaljagers bezighouden. Per jaar gaat het om 34 euro per Belg. In het volstrekt denkbeeldige scenario dat we nog 40 jaar vliegen met de huidige F-16's, kost dat 25 euro per Belg per jaar. We spreken over een verschil van 9 euro. Dat zijn nogal cijfers, hé? De indruk wekken dat je daarmee de pensioenen kan verhogen, is pure ophitserij. Of moeten we misschien de luchtmacht opdoeken?"

Werd de mogelijkheid tot het verlengen van het F-16-programma voldoende onderzocht?

"Er gaat alleszins een zeer lang proces van studies aan vooraf, waarin zowel leger, parlement als regering alle opties bekeken hebben. Een belangrijke factor om voor aankoop te kiezen was uiteindelijk een omstandig onderzoek waarin F-16-producent Lockheed Martin aantoonde dat het 2,2 miljard euro aan renovatiekosten zou vergen om de F-16's hooguit 10 jaar langer te laten vliegen. Dat is duur."

Maar dan komt datzelfde Lockheed - dat met de F-35 in de running is om de opvolger van de F-16 te leveren - aanzetten met een rapportje waarin verlengen veel haalbaarder wordt voorgesteld. Wat zit daar achter? En wie binnen Defensie heeft dat rapport besteld?

